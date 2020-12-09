Kırıkkale İl Pandemi Kurulu toplandı
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Kırıkkale İl Pandemi Kurulu toplandı

09.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:02
Kırıkkale İl Pandemi Kurulu toplandı

Kırıkkale İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale genelinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, alınan tedbirlerin yanı sıra yapılan denetimler ve diğer uygulamalar ele alındı. Kaymakamların video konferans yöntemi ile katıldıkları toplantıda, Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurul üyelerinin bilgilendirildiği toplantıda salgınla mücadelenin aralıksız devam edeceği kaydedildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale İl Pandemi Kurulu toplandı
Kırıkkale İl Pandemi Kurulu toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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