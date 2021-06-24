Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde çıkan yangında, 20 ağaç kül oldu
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Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde çıkan yangında, 20 ağaç kül oldu

Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde çıkan yangında, 20 ağaç kül oldu
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bulunan İl Özel İdaresi'nin bahçesinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bulunan İl Özel İdaresi'nin bahçesinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın sonucu yaklaşık 20 ağaç küle döndü.

Yangın, dün akşam saat 21.15 sıralarında Yahşihan ilçesinde bulunan Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi bahçesindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine, Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürdü. İl Özel İdaresi bahçesinde bulunan yaklaşık 20 ağaç yangın sonucu küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde çıkan yangında, 20 ağaç kül oldu
Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde çıkan yangında, 20 ağaç kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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