Kırıkkale İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi Kırıkkaleİl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

Kırıkkaleİl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

Sezer, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, hali hazırda 173 projenin devam ettiğini ve projelerin toplam değerinin 2 milyar 951 milyon 520 bin lira olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda projeler için yapılan toplam harcama miktarının 1 milyar 826 milyon 210 bin lira olduğunu anlatan Sezer, "Projelerin 2020 program yılı gelen ödenekleri 342 milyon 913 bin 258 lira olup, 2. dönem sonu harcama tutarı ise 131 milyon 978 bin 977 liradır. İlimizde yürütülen 173 projeden 91'i devam etmekte, 27'si ihale aşamasında, projeye başlanmayan 42 ve biten proje sayısı ise 13. 2020 yılı gelen ödeneğe göre nakdi gerçekleşme oranı yüzde 38,49'dur." diye konuştu.

Vali Sezer, projeler hakkında da bilgi vererek, daha fazla işbirliği ve koordinasyonla bu çalışmaları hep beraber yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Toplantı, kurum müdürlerinin sunumları ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA