KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 6 ölü (2)
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KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 6 ölü (2)

Anadolu Ajansı / Talat Ünver - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil, Kaman-Karakeçili kara yolu İğdebeli kavşağında, Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde, bir yaralı hastaneye kaldırılırken yolda, bir yaralı da kaldırıldığı Keskin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 6 ölü (2)
KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 6 ölü (2)
KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 6 ölü (2)
KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 6 ölü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver

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