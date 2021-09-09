KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 5 ölü
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.
Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobille Onur Erkan'ın kullandığı otomobil, Kaman-Karakeçili kara yolu İğdebeli kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver