Kırıkkale için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı
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Kırıkkale için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı

14.02.2021 23:45 | Son Güncelleme: 14.02.2021 23:48
Kırıkkale için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı

Kırıkkale'de yarın yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma bekleniyor.

Kırıkkale'de yarın yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde yarın sabah başlayacak kar yağışının çarşamba sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 santimetre) olması bekleniyor.

Kar yağışı ile birlikte etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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