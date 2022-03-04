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KIRIKKALE - İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun okullarla görüntülü konuşması Siren sesinin ardından öğrencilerin önlem alması Öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi ve bahçede toplanması Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun konuşması İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldıKIRIKKALE - Kırıkkale Atatürk...

KIRIKKALE (AA) - Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun okullarla görüntülü konuşması

Siren sesinin ardından öğrencilerin önlem alması

Öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi ve bahçede toplanması

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun konuşması

İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki tatbikata, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler de katıldı.

Tatbikat öncesi okullarla görüntülü konuşan Tekbıyıkoğlu, daha sonra sirenin çalmasıyla öğrencilerle "çök-kapan-tutun" taktiğini uyguladı, ardından okuldakiler tahliye edildi.

Okul bahçesinde toplanan öğrencilere, AFAD'ın kullandığı ekipmanlar tanıtıldı.

Vali Tekbıyıkoğlu, tatbikatın ardından gazetecilere, Kırıkkale'de 261 okulda yaklaşık 50 bin öğrenci ve 4 bin 800 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.

KIRIKKALE - İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

KIRIKKALE - İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

KIRIKKALE - İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, İç Anadolu, Kırıkkale, Güncel, Haberler

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