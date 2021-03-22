KIRIKKALE - İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
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KIRIKKALE - İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

22.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:08

İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince mahalle ve sokaklarda anons yapılması - Kırıkkale Sağlık Bakanlığınca açıklanan 7 günlük Kovid-19 vaka sayısı 100 binde 14,36 azalarak 73,91 olan Kırıkkale'de denetimler devam ediyor.

İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince mahalle ve sokaklarda anons yapılması - Kırıkkale

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 7 günlük Kovid-19 vaka sayısı 100 binde 14,36 azalarak 73,91 olan Kırıkkale'de denetimler devam ediyor.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Kırıkkale Valiliğince başlatılan uygulama kapsamında, vatandaşları hem SMS ile bilgilendiriliyor hem de araçların hoparlörleriyle uyarılıyor.

Ekipler, bir sokak veya caddede Kovid-19 vakası görüldüğünde, araçlardan, "Caddenizde/sokağınızda Kovid-19 vakalarında artış görülmüştür. Evimize misafir kabul etmeyelim, ev ziyaretleri yapmayalım, ortak alanlardan uzak duralım. Sağlığımız için lütfen kurallara uyalım." anonsu yapıyor.

KIRIKKALE - İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
KIRIKKALE - İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
KIRIKKALE - İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
KIRIKKALE - İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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