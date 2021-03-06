KIRIKKALE - İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor

Şehir merkezi Açık bazı işyerleri Cadde ve sokaklarda ki yoğunluk Parkta oylayan çocuklar Denetim ekiplerin bazı vatandaşları uyarması Vatandaşlardan Bülent Kızgın'ın konuşması İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor KIRIKKALE - Kovid-19...