KIRIKKALE - İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti
11.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:31
Cumhuriyet Meydanı'na bulunan vatandaşlardan detay Meydanda oynayan çocuklar Kalabalıktan görüntü - Kırıkkale Hava sıcaklığının 17 derece olduğu Kırıkkale'de vatandaşlar özellikle Cumhuriyet Meydanı ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.
Cumhuriyet Meydanı'na bulunan vatandaşlardan detay
Meydanda oynayan çocuklar
Kalabalıktan görüntü - Kırıkkale
Hava sıcaklığının 17 derece olduğu Kırıkkale'de vatandaşlar özellikle Cumhuriyet Meydanı ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.
Çocuklarıyla birlikte parklara gelen aileler, güneşli havada bir süre zaman geçirdi.
Kent meydanında bisiklet süren ve eğlenen çocuklar dikkati çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen