KIRIKKALE - İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti
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KIRIKKALE - İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti

11.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:31

Cumhuriyet Meydanı'na bulunan vatandaşlardan detay Meydanda oynayan çocuklar Kalabalıktan görüntü - Kırıkkale Hava sıcaklığının 17 derece olduğu Kırıkkale'de vatandaşlar özellikle Cumhuriyet Meydanı ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

Cumhuriyet Meydanı'na bulunan vatandaşlardan detay

Meydanda oynayan çocuklar

Kalabalıktan görüntü - Kırıkkale

Hava sıcaklığının 17 derece olduğu Kırıkkale'de vatandaşlar özellikle Cumhuriyet Meydanı ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

Çocuklarıyla birlikte parklara gelen aileler, güneşli havada bir süre zaman geçirdi.

Kent meydanında bisiklet süren ve eğlenen çocuklar dikkati çekti.

KIRIKKALE - İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti
KIRIKKALE - İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti
KIRIKKALE - İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti
KIRIKKALE - İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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