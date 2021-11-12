KIRIKKALE - İç Anadolu'da 7 ilde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı - Haberler
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KIRIKKALE - İç Anadolu'da 7 ilde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Kırıkkale'de düzenlenen trafik uygulamasında sürücüler bilgilendirildi.

KIRIKKALE (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Kırıkkale'de düzenlenen trafik uygulamasında sürücüler bilgilendirildi.

Kırıkkale- Ankara kara yolundaki denetimlere, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da katıldı.

Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, denetimde sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunarak, çeşitli hediyeler verdi.

Denetimin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, "45 ilin güzergahı Kırıkkale'den geçiyor. Adeta Ankara'ya açılan boğaz hüviyetinde. Bu nedenle Kırıkkale'de uygulanacak trafik güvenliğiyle ilgili uygulamalar çok önemli." ifadelerini kullandı.

KIRIKKALE - İç Anadolu'da 7 ilde Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası tanıtıldı

KIRIKKALE - İç Anadolu'da 7 ilde Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası tanıtıldı

KIRIKKALE - İç Anadolu'da 7 ilde Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyası tanıtıldı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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