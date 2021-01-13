KIRIKKALE - Fırtına, hayatı olumsuz etkiledi
13.01.2021 09:28 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:33
Kırıkkale'de gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kırıkkale'de gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezindeki Büyük Şehir Parkı'nda bulunan bazı ağaçlar şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Devrilen ağaçlardan biri, park içerisinde bulunan kafenin üzerine düştü.
Kırıkkale Belediyesi ekipleri de devrilen ağaçların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen