Kırıkkale Fen Lisesinde Mezuniyet Pilavı

Kırıkkale Fen Lisesinde sekiz yıl aradan sonra düzenlenen "Mezuniyet Pilavı" etkinliğinde mezunlar tekrar bir araya geldi.



İkinci kez Mezuniyet Pilavı'nda buluşan okulun eski mezunları, bir dönem sıralarını paylaştıkları okulda tekrar buluşmanın heyecanını yaşadılar. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan okul müdürü Nusret Kılıç yaptı. Kılıç, pilav gününü geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti. Okulun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler bakımından çok zengin olduğunu vurgulayan Kılıç, aynı zaman da akademik başarıları ile de zirvede olduklarını belirtti. Müdür Nusret Kılıç, "1996 yılında ilk mezunlarını veren Kırıkkale Fen Lisesi, o yıldan bugüne kadar yaklaşık bin beş yüz civarında mezun verdi. Yaptığı sosyal ve kültürel faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren Kırıkkale Fen Lisesi, düzenlediği mezunlar pilav günü etkinliği ile faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi" dedi.



Katılımın yüksek oranda gerçekleştiği mezunlar pilav günü etkinliğinde mezun öğrenciler, okul öğrencilerinin hazırladığı mini konserle doyasıya eğlendiler. Günün anısına okul önünde gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından mezun öğrenciler, bir sonraki yıl tekrar görüşmek dileğiyle okuldan ayrıldılar.



Ayrıca, Kırıkkale Fen Lisesi mezunları pilav günü etkinliğine okulun kurucu müdürü Ahmet Türk, eski müdürlerinden Erol Tuğ, Avukat Orhan Aytekin ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. - KIRIKKALE