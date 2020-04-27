Kırıkkale esnafından Belediye Başkanı Saygılı'ya teşekkür Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan iş yeri sahipleri, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan iş yeri sahipleri, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, iş yerleri kapanan ve gelir kaybına uğrayan berber ve kuaförler ile güzellik salonları, çay ocakları ve iş kaybı yaşayan minibüsçü esnafına geçen hafta Başkan Saygılı'nın talimatıyla gıda yardımı yapıldığı belirtildi.

Saygılı'nın minibüsçülere yakıt desteği de verdiği aktarılan açıklamada, Başkan Saygılı'ya göstermiş olduğu dayanışma örneğinden dolayı esnaflardan teşekkür geldiği kaydedildi.

Kaynak: AA