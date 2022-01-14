KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Emniyeti'ne tahsis edilen 14 araç törenle hizmete alındı

KIRIKKALE - Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 2'si motosiklet 14 araç, dualar eşliğinde hizmete alındı.

Kırıkkale'de şehrin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kullanılacak 2'si motosiklet 14 araç, kurban kesiminin ardından dualar eşliğinde hizmete alındı. Törende emniyetin araç filosunun güçlendirildiğini ifade eden Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimizdeki emniyetin araç filosuna 14 yeni araç daha kazandırdık. Böylece emniyetimizin araç filosunu kuvvetlendirmiş olduk. Bu 14 araçtan 2 tanesi motosiklet. Büyük bir kısmı il merkezinde değerlendirilecek. Bu sayede önleyici kolluk faaliyetlerine emniyetimiz çok daha hızlı aynı zamanda kendileri için daha konforlu, daha gürültüsüz araçlarla ulaşmış olacaklar. Bu huzurun sükünun, emniyetin asayişinde de bize önemli bir etkinlik sağlayacak. Kazasız belasız dileğiyle Kırıkkale'mize hayırlı olsun diliyorum" dedi.

Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Vali Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, yeni ekip aracına binerek kent merkezinde dolaştı.