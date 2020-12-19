KIRIKKALE - "Dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polise çarptı
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KIRIKKALE - "Dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polise çarptı

19.12.2020 00:24 | Son Güncelleme: 19.12.2020 00:28

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaralayan sürücü gözaltına alındı.

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaralayan sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kontrol noktasında görevli ekiplerin "dur" ihtarına uymayan Hamdi B'nin kullandığı 06 BZA 605 plakalı otomobil, polis memuru Turgut Abay'a çarparak kaçtı.

Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Abay'ın ayağında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü Hamdi B. ile araçta bulunan şüpheli, aracı Kırıkkale Sanayi Sitesi'ne bırakarak kaçtı.

Sürücü ve yanındaki zanlı kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

KIRIKKALE - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polise çarptı
KIRIKKALE - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polise çarptı
KIRIKKALE - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polise çarptı
KIRIKKALE - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polise çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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