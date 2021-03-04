KIRIKKALE - Dinamik denetim faaliyetleri başladı
Denetim ekipleri Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu'nun iş yerlerini denetlemesi Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nun esnaflara uyarıda bulun KIRIKKALE - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim...
Denetim ekipleri
Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu'nun iş yerlerini denetlemesi
Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nun esnaflara uyarıda bulun KIRIKKALE - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Kırıkkale'de başladı. Kentte merkezinde 160 görevlinin katıldığı denetimlere, Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü ve İl Salgın Denetim Merkezi Sorumlusu Muhammed Ali Tekinay da katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen