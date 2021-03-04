KIRIKKALE - Dinamik denetim faaliyetleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KIRIKKALE - Dinamik denetim faaliyetleri başladı

04.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:20

Denetim ekipleri Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu'nun iş yerlerini denetlemesi Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nun esnaflara uyarıda bulun KIRIKKALE - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim...

Denetim ekipleri

Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu'nun iş yerlerini denetlemesi

Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nun esnaflara uyarıda bulun KIRIKKALE - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Kırıkkale'de başladı. Kentte merkezinde 160 görevlinin katıldığı denetimlere, Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü ve İl Salgın Denetim Merkezi Sorumlusu Muhammed Ali Tekinay da katıldı.

KIRIKKALE - Dinamik denetim faaliyetleri başladı
KIRIKKALE - Dinamik denetim faaliyetleri başladı
KIRIKKALE - Dinamik denetim faaliyetleri başladı
KIRIKKALE - Dinamik denetim faaliyetleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Caner Cindoruk Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KIRIKKALE - Dinamik denetim faaliyetleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:22:05. #1.14#
title