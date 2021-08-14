Kırıkkale'den sel felaketinin yaşandığı bölgeye destek
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Kırıkkale'den sel felaketinin yaşandığı bölgeye destek

Kırıkkale'den sel felaketinin yaşandığı bölgeye destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale Valiliği ve ilçe belediyeleri, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarabilmek için bölgeye araç desteğinde bulundu.

Kırıkkale Valiliği ve ilçe belediyeleri, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarabilmek için bölgeye araç desteğinde bulundu.

Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi, Delice, Çelebi, Karakeçili ve Bahşılı ilçeleri, Kastamonu'daki sel felaketinin yaşandığı bölgeye araç desteğinde bulundu. Vali Yunus Sezer, sel bölgesine gidecek ekipleri ziyaret ederek yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Sel mağduru vatandaşlara yardımcı olmak, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve lojistik destek sağlamak amacıyla; arazöz, kamyon, arazi aracı, kepçe, çöp kamyonu ve iş makinesi taşıma aracı bölgeye gönderildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'den sel felaketinin yaşandığı bölgeye destek
Kırıkkale'den sel felaketinin yaşandığı bölgeye destek
Kırıkkale'den sel felaketinin yaşandığı bölgeye destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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