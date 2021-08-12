Kırıkkale'den felaketin yaşandığı Kastamonu'ya destek
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Kırıkkale'den felaketin yaşandığı Kastamonu'ya destek

Kırıkkale'den felaketin yaşandığı Kastamonu'ya destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrasında Kırıkkale'den de bölgeye ekipler gönderildi.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrasında Kırıkkale'den de bölgeye ekipler gönderildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sağanak sonrasında Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasının ardından ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. Dere yatağında yer alan binalar çökerken, bölgede ekipler tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri de bölgeye sevk edildi. Selden etkilenen vatandaşlara sağlık ve yardım hizmeti sunan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Araçların ulaşabildiği noktalardan vatandaşları tahliye etmeye devam eden ekipler, çalışmalar sonrasında kurtulan vatandaşları kurulan sahra hastanelerine götürerek tedavi edilmelerini sağlıyor.

Yahşihan'dan Bozkurt'a destek

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın dayanışma anlayışı kapsamında da bölgeye ekipler sevk edildi. Antalya'da yaşanan yangınların ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine itfaiye aracı, vidanjör ve 6 personel gönderildi. Buradaki arama-kurtarma, tahliye ve müdahale çalışmalarına destek veren ekipler, bölgede canla başla mücadele etti. Ekiplerin buradaki faaliyetleri sürüyor. - KIRIKKALE

Kırıkkale'den felaketin yaşandığı Kastamonu'ya destek
Kırıkkale'den felaketin yaşandığı Kastamonu'ya destek
Kırıkkale'den felaketin yaşandığı Kastamonu'ya destek
Kırıkkale'den felaketin yaşandığı Kastamonu'ya destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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