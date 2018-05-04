Kırıkkale'den AK Parti'ye Rekor Aday Adayı

Kırıkkale'de AK Parti'ye milletvekilliği aday adaylığı için başvurulara 57 adayla geçen senelere oranla rekor derecede katılım oldu.

24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 27'nci dönem milletvekilliği aday adaylığı başvuru süreci sonrasında, Kırıkkale AK Parti Teşkilatında gözler aday adayları için yapılacak olan temayüle çevrildi.

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatında aday adaylığı başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen bir değerlendirme yaptı. Başkan Dağdelen değerlendirmesinde, "Çok değerli Kırıkkaleli hemşehrilerim, AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan aday adaylığı süreci 2 Mayıs günü sona ermiş bulunmaktadır. Bu süreçte Partimize yoğun başvuru gelmiştir. Kırıkkale'de Ak Partimize toplamda 57 müracaat söz konusu oldu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'de de AK Parti'ye milletvekilliği aday adaylığı için yapılan başvuruların ulaştığı sayı, milletimizin ve Kırıkkaleli hemşehrilerimizin Partimize olan teveccühünün ve güveninin bir göstergesidir. Aday adaylarımızın partimize göstermiş oldukları ilgiye ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

İl Başkanı Dağdelen "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çıktığımız bu kutlu yolda, her şey Türkiye için diyor, Kırıkkale'miz ve Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Aday Adayları için temayül yoklaması, 5 Mayıs Cumartesi günü, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. Cumartesi yapılacak olan temayül yoklamasında 710 teşkilat mensubu, aday adayları hakkında kanaatlerini bildirecekler. - KIRIKKALE