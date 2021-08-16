Kırıkkale'deki yangında bin saman balyası yandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bin saman balyası yandı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bin saman balyası yandı.
Halim Şenses Mahallesi Harmanyeri mevkisinde Sefa Keleşe ait açık alanda bulunan saman balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1000 balya saman yandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman