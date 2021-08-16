Kırıkkale'deki yangında bin saman balyası yandı
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Kırıkkale'deki yangında bin saman balyası yandı

Kırıkkale'deki yangında bin saman balyası yandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bin saman balyası yandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bin saman balyası yandı.

Halim Şenses Mahallesi Harmanyeri mevkisinde Sefa Keleşe ait açık alanda bulunan saman balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1000 balya saman yandı.

Kırıkkale'deki yangında bin saman balyası yandı
Kırıkkale'deki yangında bin saman balyası yandı
Kırıkkale'deki yangında bin saman balyası yandı
Kırıkkale'deki yangında bin saman balyası yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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