Kırıkkale'deki TYP kura çekimi

07.10.2019 17:08

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İŞKUR tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında Toplum Yararına Programı kapsamında görevlendirilecek kişilerin dağılımında ilçelerine haksızlık yapıldığını iddia etti.

Türkyılmaz, belediyede düzenlediği basın toplantısında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görevlendirilecek olan kişilerin kura çekimine ilişkin basın açıklaması yapma gereği duyduklarını söyledi.

AK Parti, CHP ve MHP'li belediye meclis üyeleri ile AK Parti ve MHP'li İl Genel Meclisi üyelerinin de toplatıda bulunduğunu ifade eden Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Kırıkkale geneli için yaklaşık 400'e yakın kişinin kurası gerçekleşti. Dağılıma baktığımızda Yahşihan'ın nüfusu 28 bin 285 ve okul sayımız 19'dur. Yahşihan'a verilen sadece 34 personeldir. İsmini vermek istemediğim bir ilçenin nüfusu 6 bin 120 ve okul sayısı 6'dır. Bu ilçeye Yahşihan gibi 34 personel verilmiştir. Diyebilirsiniz ki bu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işi, sizinle ne alakası var. Ancak burada halkı temsil eden kişileriz. Bu konu da ilçemizi ve çocuklarımızı ilgilendiren bir konu. Bu kuranın adilane yapıldığı kanaatinde değiliz. Tekrar değerlendirilerek ilçemize ek kontenjan verilmesini istiyoruz. Bunu Yahşihan'da eğitim gören öğrencilere kesilen bir ceza olarak görüyoruz. Siyasete bağlamıyoruz, bu konu sadece İŞKUR İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim İl Müdürlüğünün bir hatası olarak görüyoruz. Bu konunun tekrar gözden geçirilmesini rica ediyoruz."

Kaynak: AA