Kırıkkale'deki trafik kazasında ölen 6 kişiden 3'ünün cenazesi defnedildi
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Kırıkkale'deki trafik kazasında ölen 6 kişiden 3'ünün cenazesi defnedildi

Kırıkkale'deki trafik kazasında ölen 6 kişiden 3'ünün cenazesi defnedildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden 3'ünün cenazesi toprağa verildi.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden 3'ünün cenazesi toprağa verildi.

Keskin Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Veysel (30) ve Özgül Gezici (37) ile Harun Erkan'ın (25) cenazeleri, Yenimahalle'deki evlerine getirdi.

Cenazeler, daha sonra öğle vakti Yahşihan Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren Murat Bostancı, eşi Fatma ve oğlu Muhammet Şükrü Bostancı'nın cenazelerinin ise yarın Kırşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Dün, Murat Bostancı (29) idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil, Kaman-Karakeçili kara yolu İğdebeli kavşağında, Veysel Gezici'nin kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Özgül Gezici ve Harun Erkan, Fatma (30) ve oğlu Muhammet Şükrü Bostancı (10) hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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