Kırıkkale'deki trafik kazası KGYS kameralarında

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda geçen ay meydana gelen maddi hasarlı kazanın dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görüldü.

Kayıtlarda, sağ şeritten ilerleyen ve kavşakta sola dönmeye çalışan bir otomobile, sol şeritten ilerleyen başka bir otomobilin çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA