Kırıkkale'deki okullarda kantin denetimi
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Kırıkkale'deki okullarda kantin denetimi

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Kırıkkale'deki okullarda kantin denetimi

Kırıkkale Belediyesi ekiplerince okul kantinlerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

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Kırıkkale Belediyesi ekiplerince okul kantinlerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Korona virüse karşı Kırıkkale Belediyesi mücadelesini sürdürüyor. Çocuklar arasında virüsün yayılmasının engellenmesi için parklardaki oyun alanlarını dezenfekte eden Kırıkkale Belediyesi, okul kantinlerinde de yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla denetim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kırıkkale Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içerisinde bulunan tüm okul kantinlerinin denetimini gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerince kantinlerin temizlik, ürün fiyat etiketleri, gıda ürünlerinin son kullanım tarihleri, hijyen sertifikaları, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları ile birlikte Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Tedbirleri kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı detaylı bir şekilde inceleniyor.

"Korona virüsle mücadeleye devam"

Kırıkkale Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, öğrencilerin daha hijyenik şartlar altında oyun oynayabilmeleri için parklardaki oyun gruplarını düzenli olarak dezenfekte ettiklerini belirtti. Daha hijyenik ve sağlıklı ortamda bulunmaları için okul kantinlerindeki denetimleri de sıklaştırdıklarını da kaydeden Bakır, "Korona virüsle mücadeleye ara vermeksizin devam ediyoruz. Pandemi sürecinde ilk günden bu yana teyakkuzdayız halindeyiz. Vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturduğu alanlarda dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz. Bunun yanı sıra kontrollü normalleşme ile tekrar eğitim ve öğretime kademeli olarak geçen okullarda da kantin denetimlerine ağırlık veriyoruz. Kantin işletmecilerine uyulması gereken kuralları hatırlatan ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uymalarıdır" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kırıkkale'deki okullarda kantin denetimi
Kırıkkale'deki okullarda kantin denetimi
Kırıkkale'deki okullarda kantin denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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