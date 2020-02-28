Kırıkkale'deki mültecilerin Avrupa hareketliliği başladı

28.02.2020 22:01 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:04

Türkiye'nin, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Kırıkkale'de yaşayan mülteciler, sınır kapısına gitmek için kendi istekleriyle yola çıktı.



Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin mültecilere Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Kırıkkale'de de hareketlilik yaşandı. Bir süredir Kırıkkale'de hayatlarını devam ettiren yabancı uyruklu vatandaşlar, kiraladıkları otobüs ve minibüslere eşyalarını koyarak Edirne'ye doğru yola çıktı. Genç-yaşlı Suriyeli ve Afgan uyruklu mülteciler Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşamak istediklerini söyledi. Bir akaryakıt istasyonunda toplanan mülteciler daha sonra otobüslerle Edirne sınırına doğru yola çıktı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA