43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti
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43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti

24.10.2020 00:07 | Son Güncelleme: 24.10.2020 00:42

43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti Kilit kavşakta yolcuların "HES kodu" kontrol edildi Hafta sonu tatillerini başka kentlerde değerlendirmek isteyen binlerce kişi, 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta...

43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti

Kilit kavşakta yolcuların "HES kodu" kontrol edildi

KIRIKKALE - Hafta sonu tatillerini başka kentlerde değerlendirmek isteyen binlerce kişi, 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğuna neden oldu.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu. Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendirmek isteyen binlerce kişi, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden mesai sonrası yollara akın etti. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolundan geçenler kilit kavşakta trafiğe yakalandı. Saat 20.00 itibariyle başlayan trafik yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürdü.

Yolcuların HES kodu sorgulandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Bölge Trafik Şube Müdürlüğündeki kontrol noktasında şehirler arası seyahat eden yolcularda "HES kodu" ve Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Ayrıca, araçlarda hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da kontrol edildi.

43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti
43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti
43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti
43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti
43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti
43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti
43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti
43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti
43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti
43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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