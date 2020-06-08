Kırıkkale'deki 'kilit kavşakta' kilometrelerce araç kuyruğu
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Kırıkkale'deki 'kilit kavşakta' kilometrelerce araç kuyruğu

KIRIKKALE'deki 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kırıkkale'deki 'kilit kavşakta' kilometrelerce araç kuyruğu
08.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:20

KIRIKKALE'deki 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.;Kırıkkale'deki 43 ilin geçiş noktası 'kilit kavşak' olarak bilinen yolda, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra uygulanmayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrası uzun otomobil kuyrukları oluştu. Bazen trafik durma noktasına geldi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri ise yol üzerindeki tedbirlerini artırdı. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücüleri de dikkatli gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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