Kırıkkale'deki 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu başladı (2) POLİS EKİPLERİ, DRONE İLE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ Kurban Bayramı nedeniyle izinlerini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturmaya başladı.

POLİS EKİPLERİ, DRONE İLE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Kurban Bayramı nedeniyle izinlerini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturmaya başladı. 'Kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. 70 bine yakın araç kilit kavşaktan geçti. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri de yoğunluk için önlem alarak 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri, akşam saatlerinde ise drone ile havadan denetimlere başladı. Polis ekipleri, yaşanan yoğunluktan dolayı vatandaşları dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kaynak: DHA