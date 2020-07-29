Kırıkkale'deki 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu başladı KIRIKKALE'de, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu sabah saatleri itibariyle başladı.

KIRIKKALE'de, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu sabah saatleri itibariyle başladı.

Kurban Bayramı nedeniyle tatili memleketlerinde veya tatil lokasyonlarında geçirmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturmaya başladı. 'Kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda trafik durma noktasına geldi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, yoğunluk için önlem alarak 24 saat boyunca çalışmalarını hem havadan hem de karadan sürdürüyor. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.Ayrıca, alınan tedbirlerde bayram tatili boyunca belirlenen bazı kavşaklar trafik işaretleri ve dubalar ile kapatılarak, trafiğin hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanıyor.

Kaynak: DHA