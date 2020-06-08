Kırıkkale'deki 'Kilit Kavşak' kilitlendi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
KIRIKKALE'deki 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda, kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
08.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:02
KIRIKKALE'deki 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda, kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 hafta sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaması, dün gece, Kırıkkale'deki 43 ilin geçiş noktası olan yolda, kilometrelerce uzayan araç trafiği oluşturdu. 'Kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda, trafik durma noktasına geldi.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, yol üzerinde önlemler aldı. Polis ekipleri, trafik akışını sağlamaya çalışırken, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kaynak: DHA