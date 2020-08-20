Kırıkkale'deki ilginç oluşum görenleri şaşırtıyor
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Kırıkkale'deki ilginç oluşum görenleri şaşırtıyor

Kırıkkale'de doğal oluşumu ile dikkat çeken dağ yamacındaki doğal oluşumlar, farklı yapısıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kırıkkale'deki ilginç oluşum görenleri şaşırtıyor
20.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:29

Kırıkkale'de doğal oluşumu ile dikkat çeken dağ yamacındaki doğal oluşumlar, farklı yapısıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyüksarıkaya köyünde yer alan dağların yamacındaki doğal oluşumlar, güzelliği ile dikkat çekiyor. Etrafındaki dağlardan ayrı olarak hem rengi hem de şekliyle farklılık gösteren kayalar, görenlerin dikkatini çekiyor. Romalılar ve Bizanslılar dönemindeki insanların da uzun süreler burada yaşadığı söyleniyor. Kırıkkale kent merkezine 25 kilometre mesafede bulunan alan, hem keşfedilmeyi hem de turizme kazandırılmayı bekliyor. Yapısı tarih boyunca değişmeyen doğal oluşumun manzarası da havadan görüntülendi. İHA muhabirine alanı tanıtan köy sakinlerinden Haydar Koyuncu, rengarenk toprak, oyuklar, mağaralar, kırmızı, sarı, yeşil, mavi rengiyle buranın çok güzel bir manzarası olduğunu söyledi.

"Romalılar ve Bizanslılar yaşamış"

Sarıkaya köyü isminin buradan alınma olduğunu ifade eden Koyuncu, şunları kaydetti:

"Bir ara burası mıcır olacaktı. Valimiz burayı ziyaret ettikten sonra buranın ne kadar güzel olduğunu, ne kadar manzaralı olduğunu ve Allah razı olsun. Vazgeçildi çok teşekkür ederim. Şunu rica ediyorum. Çeşnigir Köprüsü çok güzel yapıldı. Çok gurur duyuyorum. Ben gezdim gördüm. Emeğine sağlık. Ben Ihlara Vadisi'ne de gittim. Ama burası da bir Ihlara Vadisi gibi olur. Valimizin doğa sevgisi var, insan sevgisi var. Çok teşekkür ederim. Burayı da bir Ihlara Vadisi gibi yapılmasını istiyoruz. Burada tabi kaya ay şeklinde. Burada Romalılar ve Bizanslılar yaşamış. Burada insanlar yaşamış. Baykuşlar, kartallar ve bir sürü kuş vardı."

"Buranın manzarası İç Anadolu'ya göre çok çok güzel"

Koyuncu, "Aşık Kerem 17 sene Aslı'yı ararken buradan geçer. Bakar kayaya der ki; 'Kayalar kayalar, ne güzel sarı kayalar. Şeklin benze aya Aslı'mı gördün mü buradan geçerken?' der. Böyle peri bacaları gibi değişik bir rengi var. Hakikaten çok güzel ata dedelerimizin yurdu. Buranın manzarası İç Anadolu'ya göre çok çok güzel. Buraya kim hizmet ederse Allah razı olsun deriz" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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