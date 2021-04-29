Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 20 sanığın yargılanması sürüyor
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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 20 sanığın yargılanması sürüyor

Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 20 sanığın yargılanması sürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi eski akademik ve idari personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi eski akademik ve idari personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklardan ve avukatlardan bir kısmı hazır bulundu.

Mazeret bildiren bazı sanık ve avukatlar ise duruşmaya katılmadı.

Sanık ve avukatların savunmalarını alan mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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