Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor
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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor

04.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:31
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun eski çalışanları, esnaf ile örgütün okul ve dershanelerinde görev yapan 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun eski çalışanları, esnaf ile örgütün okul ve dershanelerinde görev yapan 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar S.Ö, A.Y, O.A, İ.K, T.Ç, M.A, H.L, R.K, Ş.Ö, H.A, M.S.D, E.T, A.Ş, E.Ö, A.P. ve A.B. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya katılan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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