Kırıkkale'deki Fetö/pdy Davası
Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, Kırıkkale Üniversitesinin akademik personeline yönelik davada 7 tutuksuz zanlının yargılanmasına devam edildi.
Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, Kırıkkale Üniversitesinin akademik personeline yönelik davada 7 tutuksuz zanlının yargılanmasına devam edildi.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan E.D, Y.T, Ş.A, S.A, M.M.H, G.K. ve H.K. ile avukatları hazır bulundu.
Sanıklardan H.K, savunmasında, önceki savunmalarını tekrarlayarak, ByLock programını kullanmadığının dosyada sabit olduğunu belirtti.
Çocuklarını bu yapının okullarına göndermediğini belirten H.K, bağışta bulunmadığını ve bağış toplamadığını söyledi.
G.K. ise suçlamalara kabul etmeyerek, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.