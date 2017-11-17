Kırıkkale'deki Fetö/pdy Davaları

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, adliye ve cezaevi çalışanları ile eski polislerin bulunduğu 2'si tutuklu 15 sanığın yargılandığı davaların duruşması görüldü.



Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan adliye ve cezaevi çalışanlarından tutuklu sanıklar M.G. ve Y.Y, Çorum'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Tutuksuz sanıklardan S.T, M.D, S.K, F.B, Y.E.T, H.A. ile avukatları duruşmada hazır bulundu, M.S.K. ise askerde olduğu için duruşmada yer almadı.



Tutuklu sanıklar M.G. ve Y.Y, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadıklarını iddia ederek, tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 8 Şubat 2018'e erteledi.



Eski polislerin duruşması



Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise tutuksuz yargılanan eski polisler H.Y, F.A, S.K, A.Ş, H.Ş. ve F.G. ile avukatları hazır bulundu.



Sanıklardan eski komiser yardımcısı F.A, araştırılmasını istediği bir şeyin olmadığını belirterek, beraatini istedi.



Eski 3. sınıf emniyet müdürü A.Ş. de önceki savunmalarını tekrarlayarak, beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, dosyayı karara bağlamak uçun duruşmayı 13 Şubat 2018'e erteledi.