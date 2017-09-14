Kırıkkale'deki Fetö/pdy Davaları

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, adliye ve cezaevi çalışanlarının aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan tutuklu sanıklar M.G. ve Y.Y. Çorum'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan S.T, M.D, S.K, F.B, Y.E.T, H.A. ile avukatları duruşmada hazır bulundu, M.S.K. ise duruşmaya katılmadı.



Tanık beyanlarının alınmasının ardından dinlenen tutuklu sanık Y.Y, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savunarak, bunun ortaya çıkacağını ileri sürdü.



Tutuksuz sanık S.T. ise tanık beyanlarına diyecek bir şeyinin olmadığını belirterek, mahkemeye ulaşan dijital materyallerde ByLock kullanmadığının ortaya çıktığını söyledi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına kararı vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.



Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya ise tutuklu eski polis memuru M.K. Bolu'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı.



"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık M.K, tanık beyanlarını kabul etmediğini ve tanıklarla yüzleşmek istediğini dile getirdi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına kararı vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.



Bir başka duruşmada ise mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar S.D. ve M.V'nin beraatine karar verdi.