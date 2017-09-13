Kırıkkale'deki Fetö/pdy Davaları

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, tutuksuz sanık eski uzman çavuşlardan E.A. hazır bulundu, Ö.Ç. ise katılmadı.



Örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanan E.A. savunmasında, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, "ByLock" programını cep telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını iddia etti.



Ö.Ç'nin nerede olduğunu bilmediğini ve kendisiyle görüşmediğini ileri süren E.A, bu kişiyle nezarette tanıştığını söyledi.



Mahkeme heyeti, Ö.Ç. hakkında yakalama kararı vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya ise tutuksuz sanık eski AFAD çalışanı H.F. katıldı.



Sanıklardan H.F, savunmasında, Bank Asya'daki hesabına ilişkin, sattığı aracın parasının bir kısmını bankaya yatırdığını ileri sürdü.



Sanık H.F, özellikle bu bankaya gidip para yatırmadığını öne sürerek, "Faizsiz olduğu için tercih etmiş olabilirim. Zaten kısa süreli yatırdım. 2015 yılında yatırdım, 3 ay sonra çektim. Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen üyeliklerim oldu. Son olarak Ufuk Bayındır-Sen'e üye oldum. Bu sendikanın FETÖ'yle bağlantılı olduğunu bilmiyordum. Gazete üyeliğimi 17-25 Aralık sürecinden sonra iptal ettirdim. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.