Kırıkkale'deki FETÖ davası 7 Nisan'a ertelendi

07.01.2020 21:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:58

KIRIKKALE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi eski akademik ve idari personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanması, 7 Nisan'a ertelendi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi eski akademik ve idari personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına bugün Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuksuz yargılanan sanıklardan M.K., A.Ç., D.E., M.I. ve T.B. ile avukatları hazır bulundu. A.B. İzmir'den, S.Y.A. ise Kahramanmaraş'tan Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti. Sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına ve yurt dışı yasaklarının devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

Kaynak: DHA