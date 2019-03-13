Kırıkkale'deki Cinayet
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçeye bağlı Kirazoğlu köyü yolu Kapaklı mevkisinde, okul servisi içerisinde arkadaşı Zeki Sulukan'ı (38) alacak verecek yüzünden çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İsmail A'nın (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün, Keskin ilçesinde okul servisi içerisinde Zeki Sulukan av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Kaynak: AA