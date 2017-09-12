Kırıkkale'deki Bıçaklı Kavga

Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Zafer Caddesi'nde önceki gün çıkan bıçaklı kavgada Bilal Yurtkuran'ın öldürülmesinin ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



Ekipler, olaya karıştıkları öne sürülen Ferhat B. ve 5 kişiyi daha gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ferhat B. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı