Kırıkkale'deki atölyede, günlük maske üretimi 3 milyon olacak
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Kırıkkale'deki atölyede, günlük maske üretimi 3 milyon olacak

KIRIKKALE Halk Eğitim Merkezi'nce kurulan cerrahi maske üretim atölyesinde, yerli makinelerle üretilen maske sayısı, günde 1,5 milyondan 3 milyona çıkarılacak.

Kırıkkale'deki atölyede, günlük maske üretimi 3 milyon olacak
26.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:31

KIRIKKALE Halk Eğitim Merkezi'nce kurulan cerrahi maske üretim atölyesinde, yerli makinelerle üretilen maske sayısı, günde 1,5 milyondan 3 milyona çıkarılacak.

Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi bünyesinde cerrahi maske üretim atölyesi kuruldu. Atölyede, Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun kursiyerleri görev aldı. 3 vardiya ile çalışan 300 kursiyerin günde ürettikleri maske sayısının 1,5 milyondan 3 milyona çıkarılması hedeflendi. Çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, konuyla ilgili bilgi verdi.

Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yerli makineleriyle maske üretimine devam edildiğini belirterek, "Bugün itibarıyla 10 makine ile devam ediyoruz. 10 makinenin günlük üretim kapasitesi 1,5 milyon. Çarşamba günü itibarıyla 10 makinemiz daha gelecek, bu sayede toplam kapasitemiz 3 milyon maske üretimine çıkacak. Çarşamba gününden sonra bu 3 milyon rakamına çıkacağız. 3 milyon hedefine ulaşmak için aynı zamanda bu pandemi sürecinde desteğimizi daha da sağlam yapmak adına herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek adına ekip olarak çalışıyoruz" dedi.'PERSONEL SAYISI ARTABİLİR'Yusuf Tüfekçi, 300 kursiyerin görev yaptığını belirterek, "Bugün personel sayımızda bir değişiklik yok. 'Lastikleme' dediğimiz üniteyi makinelerde yapıyoruz. Normal dikiş makineleri ile onlarla birlikte normal hedefte lastiklerin dikilmesi için yerli ve milli bir makine parkuru kuracağız. Dolasıyla personel sayımızı artırmaya gerek duymayacağız. Bugün 300 kursiyer görev yapıyor. İhtiyaç duyulması halinde personel sayısını artıracağız" diye konuştu. 'BUGÜN BİRLİK OLMA VAKTİ'

Bayramın ikinci gününde kursiyerlere yardım için gelen Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmen Bilal Demirci ise "Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmen olarak çalışıyorum. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa organize edilen maske üretim tesisinde görev yapmaya çalışıyoruz. Bugün birlik olma vakti, o yüzden evde boş boş oturmaktansa üretim yapmaya geldik. Çünkü ihtiyacımız var, maskeye ihtiyacımız var. Onu karşılamak adına evde boş oturmaktansa gelip burada çalışmak daha güzel" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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