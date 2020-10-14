Kırıkkale'deki 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi (2)
14.10.2020 19:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:57
TUTUKLANDIKırıkkale'de, gün içerisinde gerçekleştirilen kaçak içki denetiminde gözaltına alınan Y.S., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Kırıkkale'de, gün içerisinde gerçekleştirilen kaçak içki denetiminde gözaltına alınan Y.S., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN