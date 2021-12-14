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Son Dakika | KIRIKKALE - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 71 AAE 477 plakalı otomobil ile 06 BK 4155 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hurdalık Kavşağı'nda çarpıştı. Otomobil, daha sonra önünde seyreden Nuh Sarıbıyık idaresindeki 06 CMZ 140 plakalı tıra çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil ve hafif ticari araçtaki Yıldırım Şıkoğulları (22), Onur Özkaya (23), Bayram Küçükdeveci (43), Mustafa Yılmaz (40) ve Oğuzhan Samur (23) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından araçlarda çıkan küçük çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Son Dakika | KIRIKKALE - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son Dakika | KIRIKKALE - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son Dakika | KIRIKKALE - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son Dakika | KIRIKKALE - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son Dakika | KIRIKKALE - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son Dakika | KIRIKKALE - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son Dakika | KIRIKKALE - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son Dakika | KIRIKKALE - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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