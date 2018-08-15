Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Samsun karayolunda plakaları öğrenilemeyen kamyon, hafif ticari araç ve iki otomobil, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında zirleme olarak çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle Kırıkkale-Samsun karayolu, yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.

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