Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden İ.G. idaresindeki DV-218-VZ plakalı otomobil, trafik dolayısıyla durakladı. Bu esnada aynı istikamette ilerleyen 38 ABT 236, 19 AAG 385, 59 ZF 280 ve 60 TY 415 plakalı otomobiller de birbiriyle çarpıştı.

Toplamda 5 otomobil karıştığı zincirleme kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 59 ZF 280 plakalı otomobilde bulunan bir yolcu hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken trafik de maddi hasar oluşan otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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