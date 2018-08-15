Kırıkkale'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Kırıkkale'de 2 otomobil, bir hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Samsun yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde 2 otomobil, bir hafif ticari araç ve kamyon kaza yaptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan Ramazan S., Adem A., Mahir B. olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE