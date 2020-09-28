Son Dakika: Zift yüklü tankerde yangın
Son dakika haberi... Kırıkkale'de zift yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de zift yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Murat Ay idaresindeki 71 AAV 716 plakalı zift yüklü tankerin lastikleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.
Aracın arka lastiklerinde başlayan yangını fark eden sürücü Ay, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kara yolunu çift yönlü trafiğe kapattı.
Kırıkkale Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Tankerde hasara yol açan yangın nedeniyle kapanan kara yolu, aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Sürücü Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, fren yapa yapa lastiklerin alev aldığını belirterek, araçta zift olduğunu söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen