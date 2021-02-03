Kırıkkale'de zabıtalara "narko rehber" eğitimi
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Kırıkkale'de zabıtalara "narko rehber" eğitimi

03.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:46
Kırıkkale'de zabıtalara

Kırıkkale'de uzman polislerce zabıta ekiplerine "narko rehber" eğitimi verildi.

Kırıkkale'de uzman polislerce zabıta ekiplerine "narko rehber" eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda, emniyet personeli, Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine "narko rehber" eğitimi verdi.

Programda, İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) mobil uygulaması da tanıtılarak, bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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