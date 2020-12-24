Kırıkkale'de zabıta ekiplerinden Kovid-19 denetimi
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Kırıkkale'de zabıta ekiplerinden Kovid-19 denetimi

24.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:26
Kırıkkale'de zabıta ekiplerinden Kovid-19 denetimi

Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, iş yerlerinde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerde bulunan ekiplerin, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ettiği belirtildi.

Ekiplerin vatandaşlara özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer bir yandan trafik zabıta ekipleri, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kent genelinde toplu taşıma araçlarının denetimini rutin olarak sürdürüyor. Otobüs, dolmuş ve taksileri durduran ekipler, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Ekipler, durdurulan araçlarda özellikle sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması yönünde uyarıda bulundu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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